CONTRATTO A RFV, Non capisco le critiche a Italiano

Renzo Contratto a Radio FirenzeViola

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'ex viola Renzo Contratto ha detto la sua sulla questione allenatore che impazza in casa Fiorentina: "Per me Italiano è uno degli allenatori più preparati nel nostro paese. Non lo conosco caratterialmente, da quello che vedo in panchina e fuori è una persona spigolosa, ma sono comunque sorpreso che una parte della tifoseria non sia contenta di quanto sta facendo l'allenatore".

Per il sostituto, si fanno i nomi di Aquilani, Gilardino e Palladino.

"Credo che Aquilani debba fare ancora qualche step di crescita, lo dimostra l'anno che sta vivendo a Pisa. Se mi parlate di tecnici emergenti per una squadra di valore come la Fiorentina non so quanto convenga rischiare di nuovo. Io, potessi, proseguirei con Italiano".

E su Italiano? Come crede andrà a finire per lui?

"Se Italiano lascerà la Fiorentina andrà in un club di pari livello o superiore. Sicuramente dovrà limare qualche aspetto caratteriale, ma lo vedo pronto".

Qualcuno fa anche il nome di Sarri...

"Andrebbe benissimo. Chi meglio di lui conosce il contesto fiorentino e la toscanità? Cambiare Italiano con Sarri ci sta tutta la vita. Anche Sarri però ha le sue spigolosità. Sul valore dell'allenatore niente da discutere".

