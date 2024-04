C. ESPOSITO A RFV, Nzola capisca che non è Batistuta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Carmine Esposito a Radio FirenzeViola

Carmine Esposito, ex attaccante viola, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Belotti negli ultimi anni non è stato il grande bomber che era a Torino. Ha cambiato modo di giocare, adesso è proiettato ad essere lì davanti per fare a sportellate... Sembra un attaccante di altri tempi, ma purtroppo fatica a trovare la porta".

Nzola sembra sempre più fuori da progetto...

"Se fossi in lui eviterei certi atteggiamenti, perché non è il Batistuta della situazione che faceva quaranta gol a campionato... Nzola ha fatto un anno a La Spezia e poi è venuto a Firenze senza dimostrare niente. Secondo me lui non riesce a trovare il gol nemmeno in allenamento... E a quanto ho sentito è fuori dalle dinamiche della squadra".