VIOLA, Nel pomeriggio verso Bergamo. I convocati...

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si è svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura della Fiorentina in vista della trasferta di Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta: dopo il pranzo al Viola Park, la squadra partirà in treno nel primo pomeriggio alla volta della Lombardia, dove effettuerà il ritiro in vista del match di domani. Sempre nel primo pomeriggio è atteso l'elenco dei convocati di Italiano, che oggi non parlerà nemmeno attraverso i canali ufficiali del club viola: molta curiosità per capire se saranno disponibili tutti i "big" che sono stati esclusi nella sfida di campionato contro la Salernitana.

La sensazione, alla fine, è che a casa non verrà lasciato nessuno ma solo domani - al termine della riunione tecnica - l'allenatore scioglierà le riserve circa le condizioni dei giocatori più acciaccati, su tutti Beltran e Bonaventura (mentre Belotti e Gonzalez saranno della partita).