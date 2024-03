SUPERCOPPA, Rinnovato il format "Final Four" in Arabia

FirenzeViola.it

L'assemblea della Lega Serie A che si è tenuta oggi a Milano ha confermato il format delle "Final Four" per la Supercoppa Italiana della stagione 2024-2025. Per la seconda stagione consecutiva, dopo quella a cui ha partecipato la Fiorentina a gennaio con la sconfitta in semifinale contro il Napoli, la formula sarà la stessa e comprenderà le prime due classificate in campionato e le due finaliste della Coppa Italia.

Il sito Calcio e Finanza anticipa anche le potenziali date della prossima edizione con le semifinali che verranno disputate il 3 e il 4 gennaio con finale prevista per il 7 (e turno di A recuperato a febbraio). Per quanto riguarda la sede, il contratto firmato dalla Lega Serie A con l'Arabia Saudita prevede la disputa di quattro edizioni della Supercoppa in sei anni nel paese arabo, poi due in un'altra sede ancora da decidere. In ogni caso le prime due edizioni saranno comunque disputate in Arabia e dunque, se la Fiorentina riuscirà a centrare la finale di Coppa Italia superando l'Atalanta, a gennaio si ritroverebbe nuovamente coinvolta nella lotta per la vittoria della Supercoppa.