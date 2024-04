SIND. B. RIPOLI A RFV, Diritti tv non agevolano affluenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ascolta l'audio

Francesco Casini a Radio FirenzeViola

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di “Palla al Centro”: “L'amore per la Fiorentina e il fatto che ci giochiamo il passaggio a una semifinale spero spinga il pubblico ad essere presente stasera e a incitare la squadra. Bisogna provare a esserci tutti, purtroppo poi questi orari non facilitano. Non è il cuore dei fiorentini che manca. Certe partite devono essere giocate a orari più agevoli per dare la possibilità a tutti di vederle. I diritti televisivi penalizzano poi l'affluenza allo stadio".

Lei su chi punta dei viola per stasera?

"Su Beltran, sugli attaccanti. Il Viktoria Plzen si chiude, quindi anche i centrocampisti con i tiri da fuori devono provare a lasciare il segno. Spesso si trova anche così la soluzione. Mandragora ad esempio è stato decisivo in Coppa Italia contro l'Atalanta con un grandissimo gol. L'avversario oltretutto ha preso pochissimo gol fino ad ora. Quella di stasera è la tipica gara secca e complessa. Non sarà una partita di cartello, certo, ma i cechi hanno comunque una loro storia e la posta in palio è importante".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA