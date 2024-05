PIERGUIDI A RFV, Calcio Storico? Ecco le indicazioni

Il presidente del calcio storico, Michele Pierguidi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in Campo" per parlare dell'edizione di quest'anno del torneo, anticipata per via delle elezioni: "Il calcio storico è cresciuto e quest'anno vede quattro squadre forti inoltre ormai è conosciuto in tutto il mondo grazie a tanti documentari e dirette. Speriamo sia tutto regolare, sia nelle semifinali, dell'1 con Verdi contro Azzurri e del 2 con Rossi contro Bianchi, che nella finale del 15. Quest'anno la finale infatti non sarà il 24 perché potrebbe esserci il ballottaggio e per legge non è possibile perché le forze dell'ordine sono impegnate con le elezioni".

Che torneo sarà? "I Rossi sono campioni in carica e saranno la squadra da battere perché ha calcianti fortissimi ma tutte le altre squadre hanno delle rose forti come i Bianchi che grazie ai presidenti e allenatori hanno fatto un rinnovamento cercando di riaprire un ciclo. Ma anche i Verdi e gli Azzurri sono sempre forti perciò si possono battere per vincere il torneo. Non dimentichiamoci poi del corteo storico e dell'esibizione dei Bandierai che fanno parte del calcio storico"

Biglietti? "Lo stadio è piccolo, chi li vuole si deve affrettare su TicketOne mentre ai Colori diamo i biglietti delle curve e dunque potete prenderli nelle loro sedi".