SCOUTING VIOLA IN GERMANIA PER SEGUIRE RETEGUI DA VICINO. PER L'ATTACCO OCCHI PUNTATI ANCHE ALL'ESTERO

Ieri sera sono cominciati gli Europei, una vetrina importante a livello internazionale con la possibilità da parte dei giocatori di mettersi in mostra. A questa competizione, la Fiorentina porterà solo due tesserati: Antonin Barak con la Repubblica Ceca e Nicola Milenkovic con la Serbia.

Come già detto dalla nostra redazione in giornata, la Fiorentina è tra le tante società calcistiche che ha portato la sua rete di osservatori ai campionati europei in Germania per monitorare da vicino gli obiettivi di mercato.

Una vetrina importante per fare le scelte giuste

In particolare, l'obiettivo prioritario della società viola è portare sulle sponde dell'Arno un nuovo attaccante. Dopo Belotti e Nzola serve un nome importante che faccia infiammare la piazza. In questi giorni il nome più gettonato è stato quello di Mateo Retegui. L'attaccante del Genoa stasera sarà presente nell'esordio dell'Italia agli Europei contro l'Albania, ma non dovrebbe partire titolare vista la presenza quasi certa dal primo minuto di Scamacca. I rossoblù valutano 30 milioni il giocatore, una cifra che la Fiorentina non vorrebbe investire per il giocatore. I campionati europei possono essere una vetrina importante per il giocatore che, nel frattempo, ha sviato sul suo futuro rispondendo che in questo momento il suo pensiero è quello di fare bene con la Nazionale di Spalletti.

Un altro nome finito sul taccuino degli osservatori viola è quello di Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria impegnato con la Croazia. Nella partita di oggi con la Spagna non è partito titolare, ma non è da escludere un suo impiego nel secondo tempo. Petkovic quest'anno ha segnato 11 gol in 27 partite in campionato, ma soprattutto è stato uno dei principali marcatori di questa Conference League con 7 reti messe a segno in 7 partite. La sua clausola è fissata a 2 milioni di euro, la società viola sarebbe pronta a prenderlo ma vuole un altro attaccante per il posto da titolare.

I viola cercano in Italia, ma anche all'estero

I nomi usciti in questi giorni accostati alla Fiorentina sono anche di giocatori esclusi dalla Nazionale come Lorenzo Lucca. L'Udinese lo ha recentemente riscattato dal Pisa per 8.7 milioni e il giocatore ha firmato un contratto con i friulani fino al 2028. Lucca in questa stagione ha realizzato 8 gol in 37 partite in campionato, oltre a una rete messa a segno in Coppa Italia.

La società viola però non cerca solo in Italia e, come già scritto nei quotidiani di oggi, il nome di Alexander Sorloth è probabilmente quello più ambizioso. Il Villareal lo prese la scorsa estate dal Lipsia pagandolo 10 milioni con un contratto che lega l'attaccante norvegese con il submarino amarillo fino al 2028. La sua valutazione quest'anno è cresciuta molto visto che Sorloth è il vice capocannoniere del campionato spagnolo, sotto solo a Dovbyk del Girona, con 23 gol realizzati in 34 partite. La concorrenza è tanta vista l'ottima stagione del classe 95, il Villareal potrebbe farlo partire ma non per una cifra sotto i 25/30 milioni