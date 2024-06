DE SINOPOLI A RFV, Posti non coprono abbonamenti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" del comunicato emesso su Facebook dalla sua associazione, assieme ACCVC e Solo Viola: "La valutazione del tifo organizzato viene dal fatto che ci siamo accorti che quanto era stato dichiarato a proposito della disponibilità dei settori dello stadio non corrisponde alla verità. Saranno meno di 22 mila i posti disponibili, visto che anche il settore ospiti ne mangia alcuni, oltre ad essercene di quelli cosiddetti "a scarsa visibilità". Al momento non c'è la disponibilità dei posti a coprire tutti gli abbonamenti. A fronte, invece, di quello che era stato propagandato. Oltretutto manca un cronoprogramma vero.

Andando a tramontare l'ipotesi padovani, ci chiediamo quanti anni ancora ci vorranno per completare i lavori. Per fare sette chilometri di tramvia ci abbiamo messo nove anni. Manca tutta questa prospettiva, perché noi come organizzazione non parliamo solo dei tifosi che stanno a Firenze: tanti vengono da fuori, e ci hanno ringraziato. Il calore degli spettatori è fondamentali. Ora si entra nel vivo della campagna abbonamenti e pensavamo di essere numericamente coperti... L'ipotesi di non fare accedere i tifosi ospiti non credo sia possibile, almeno in Europa. Quindi oggi la richiesta è: provvediamo a riposizionare in un posto congruo il settore ospiti. E' un esempio, in questo caso si libererebbero le due porzioni del settori ospiti".