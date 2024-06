JEDA A RFV: "Lucca può fare come Scamacca, Retegui meglio a due. Su Sorloth..."

FirenzeViola.it

L'ex attaccante Jeda è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola weekend" per parlare di centravanti, a partire da Retegui: "Prima di tutto bisogna sottolineare l'interesse della Fiorentina per lui, importante e di prospettiva, che vuol dire che il club si consolida e trasmette ambizione, investendo e cercando di migliorarsi. Retegui si è adattando velocemente ad un campionato difficile, bisogna lavorare e trovare la squadra che ti aiuti, ha una prospettiva grande e potrebbe essere quello giusto".

"Lucca è un attaccante che ha basi di miglioramento e deve fare esperienza in A che per gli attaccanti è complicato. Retegui secondo me può essere accompagnato da un altro attaccante, a due è perfetto, sa giocare con un altro accanto. E credo che, al di là del modulo di Palladino, l'allenatore bravo è quello che sfrutta al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori. Se prendi Retegui, non è una boa che sta lì fermo, è di movimento, vede e attacca bene la porta perciò se lo prendi devi capire come sfruttarlo al meglio. A me Lucca comunque piace, può fare come Scamacca dopo l'esperienza all'estero. Comunque sia la Fiorentina ha bisogno di uno che segni perché crea molto".

Sorloth del Villarreal le piace ed è spendibile? "L'ho seguito un po' e vedo che segna molto in un campionato di livello ma se devo spendere molti soldi devo andare sul sicuro perché il nostro campionato è difficile, ha un modo di giocare diverso e gli attaccanti sono più liberi".