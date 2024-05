MORABITO (KAPPA) A RFV, La decisione finale fu di Barone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Morabito, Kappa Sport designer in chief, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare delle nuove maglie della stagione 2024-2025, realizzate dallo sponsor italiano per la Fiorentina. Queste le sue parole: "E' fantastico vedere l'apprezzamento per il nuovo kit da parte della tifoseria e anche i dati di vendita ci confermano questo. Un po' ce lo aspettavamo, senza peccare di presunzione. Vi spiego perché: quando abbiamo iniziato a lavorare a questa nuova maglia siamo partiti dall'analisi di alcuni feedback da parte dei tifosi e abbiamo cercato un qualcosa che rappresentasse in pieno la storia viola".

L'avete ribattezzata l'Anima Viola... "Volevamo esprimere l'essenza della Fiorentina e il primo elemento è quello del colore. Il Viola è l'interprete principale. Il nostro è un mestiere complicato, ogni cerchiamo di variare ma anche rispettare il club e i tifosi. Partiamo naturalmente dallo studio della sotria del club e i trend del mercato. Abbiamo capito che quest'anno era l'anno giusto per proporre una maglia che avesse un design pulito, ma che fosse ricco di dettagli. Per esempio abbiamo un nuovo tessuto con delle diagonali, un colletto che ha un design classico ma fatto con ingredienti tecnologici".

C'è qualche riferimento al passato? "Abbiamo guardato al passato, senza però prendere dei precisi riferimenti con l'intento di replicare qualcosa. Quello che abbiamo fatto invece è stato guardare l'archivio e fare un'analisi sulle maglie che rappresentassero al meglio l'Anima Viola. Una ispirazione maggiore l'abbiamo avuto verso i kit degli anni '50-60. Non ci siamo focalizzati su una maglia precisa ma abbiamo unito elementi di varie maglie. Ad esempio la forma del colletto stile polo, e anche per il colore viola".

C'è stata uan figura all'interno del club viola che ha dato mandato di andare avanti sul modello che poi è stato creato? "Sì, ciò che noi facciam è lavorare con la Fiorentina su più proposte di maglie. Devo dire che mai come per questa maglia, siamo stati tutti d'accordo sin dal principio. Chiaramente la figura di Joe Barone è stata fondamentale in questo percorso, ed è quella che poi ha promosso il progetto di questo kit. Nel caso di questa maglia è stato tutto molto ben definito: sin dalla prima proposta che abbiamo fatto, fino al risultato finale, eravamo d'accordo tutti quanti sin dalle prime proposte".

L'accordo tra Fiorentina e Kappa scadrà nel 2026, c'è da parte vostra la volontà di andare avanti insieme? "Con la Fiorentina abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, che va anche oltre la semplice sponsorizzazione. In questo momento le proprietà ne stanno discutendo, speriamo ovviamente di continuare a disegnare le collezioni della Fiorentina il più a lungo possibile. Questo perché è uno dei club con una storia importante ed è un piacere fare da designer per un club così".

Ci può dare un'indicazione su come sarà la seconda maglia o le altre? "Non posso svelarvi nulla, avrete però l'opportunità di vederle a breve. Posso dire che sono bellissime perché abbiamo raccolto tantissimi commenti dei tifosi, abbiamo parlato con tante persone del posto, con i negozianti, con i tassisti. Siamo davveri certi che piaceranno così come è piaciuta la prima maglia".

