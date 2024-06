ARTHUR, Sondaggio dell'Everton ma lo valuterà Motta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la buona stagione in maglia viola, la Fiorentina ha deciso di non riscattare il brasiliano Arthur dalla Juventus lasciando così cadere l'opzione da 20 milioni di euro per l'ex Barcellona. Arthur tornerà alla Juventus e da lì si ripartirà, in attesa di eventuali novità sul futuro. Sarà il nuovo tecnico bianconero a valutare il brasiliano e dare indicazioni sul suo futuro eventualmente di nuovo lontano dalla Juventus.

Intanto però secondo Sky Sport, sul giocatore sarebbe da registrare l'interesse dell'Everton. Il club di Premier League ha sondato la pista che porta al centrocampista bianconero, che nel recente passato ha vestito senza particolari fortune anche la maglia dei rivali del Liverpool. Per il momento si tratta di una richiesta di informazioni e poco più, col suo futuro che salvo sorprese sarà deciso solo nelle prossime settimane, probabilmente non prima della metà di luglio.