CHIESA, Città speciale? Firenze. E su Vlahovic...

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha puntato i piedi con la Fiorentina per andare alla Juventus, ma per Federico Chiesa Firenze riveste sempre un'importanza particolare. Dal ritiro della Nazionale in Germania l'ex viola ora alla Juve infatti risponde a delle domande sui social ufficiali della Nazionale tra cui quella di indicare una città speciale. Chiesa ha risposto senza indugiare: "Firenze". Tra le domande anche qual è il suo amico nel calcio e l'attaccante indica Dusan Vlahovic, con cui ha diviso anche gli anni in bianconero.