BERGOMI, Ai calciatori vanno date certezze. Il modulo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il campione del mondo Beppe Bergomi, alla vigilia del match contro l'Albania, si è espresso sulla nuova Italia guidata da Luciano Spalletti. Ecco le sue parole a Sky Sports: "Gli allenatori che preparano le partite devono essere duttili, possono preparare la difesa a 4 e poi costruire a 3. Ma secondo me ai calciatori devi dare delle sicurezze, delle certezze da interpretare poi in campo. Sicuramente Spalletti ha le idee chiare e le avrà già provate sul campo, ma dare certezze per me è fondamentale. Poi in campo puoi lavorare sulle accortezze. I ragazzi comunque oramai sanno interpretare tutte le situazioni".

E poi: "Sarà importante il sentimento che avranno i ragazzi. I tifosi sanno che noi non partiremo con le stesse aspettative, ma penso che toccando le corde giuste, come sta facendo Spalletti, sia importante. Poi ovviamente c'è l'aspetto tecnico e secondo me siamo una buona Nazionale. I dubbi sono normali, anche le altre Nazionali che consideriamo più forti se li portano dietro".