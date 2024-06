ONOFRI A RFV, Retegui al top con Beltran, non con Gud

FirenzeViola.it

Claudio Onofri, ex allenatore del Genoa, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare proprio di un giocatore rossoblu entrato prepotentemente nel mirino della Fiorentina: Retegui. Ecco le sue dichiarazioni in merito."Non è un campione, però è un giocatore con diverse qualità, soprattutto ha la mentalità di dare una mano alla squadra in qualsiasi momento, sia facendo salire la squadra che aiutando in difesa. È chiaro che non stiamo parlando di un giocatore che può avere un valore straordinario, ma se una squadra ha bisogno di un titolare o di un ottimo rincalzo, è il profilo adatto. Quando è arrivato, ha avuto un problema fisico che lo ha limitato. Personalmente, da un centravanti, ci si aspetta tanti gol, ma quando vedo un giocatore che partecipa al gioco, sono soddisfatto".

Sul rapporto con gli altri attaccanti al Genoa:"Penso che Gudmundsson sia un capolavoro della società, pagato 1,2 milioni e adesso valga 40. Retegui no. L'islandese fa la differenza. La scusante per l'italo-argentino è il fatto che Retegui non abbia avuto una vera e propria seconda punta di riferimento perché Gudmundsson andava spesso in giro libero di variare. In questo senso, credo che Retegui, assieme ad un altro giocatore, potrebbe fare bene".

Sul possibile impiego con Beltran nell'attacco viola: "Beltran potrebbe giocare bene con Retegui, per caratteristiche. Se stanno vicini e non come ha fatto Gudmundsson ma come ha fatto Vitinha, allora potrebbero funzionare. Anche se a livello di complementarietà preferisco una punta strutturata ed adatta al gioco aereo, non so se i due potrebbero pestarsi i piedi, anche se sarebbe sicuramente un accoppiamento migliore rispetto a quello con l'islandese".

