SASSUOLO, Angelo Carbone nuovo responsabile sett. giovanile

Il Sassuolo, neo retrocesso in B ma campione d'Italia con la Primavera, volta pagina proprio per quanto riguarda il settore giovanile, Con Francesco Palmieri promosso ds della prima squadra dopo 9 anni come responsabile al settore giovanile, viene sostituito da un ex giocatore viola, Angelo Carbone, al Milan fino al 2023. Ecco il comunicato del Sassuolo:

"L’US Sassuolo Calcio comunica che Angelo Carbone è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile neroverde. Classe ‘68, nato a Bari, Carbone ha una lunghissima esperienza come calciatore indossando le maglie di Bari, Milan, Napoli, Fiorentina, Piacenza, Reggiana, Atalanta, Pistoiese, Ternana e Pro Patria. Con la maglia del Milan ha vinto una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale nel 1990, uno Scudetto e una Champions League nel 1994. Nella stagione 2006-2007 ha iniziato la carriera da dirigente nel ruolo di Direttore Sportivo della Pro Patria. Nel 2009 è tornato al Milan all’interno del team scouting del club. Dal 2011 ha iniziato a seguire le attività del vivaio rossonero con l’incarico di Coordinatore dell’Attività di Base. Da luglio 2019 a luglio 2023 è stato Responsabile del Settore Giovanile del Milan".

Le prime parole di Angelo Carbone: “Sono felice di iniziare questa nuova esperienza nel settore giovanile del Sassuolo. Ringrazio la Società per avermi concesso questa grande opportunità, non vedo l’ora di iniziare e di mettermi al servizio del Club e dei ragazzi. Sono motivato e carico nel cercare di ottenere il massimo e portare avanti l’importante lavoro svolto fin qui dal settore giovanile neroverde”.