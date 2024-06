FOTO, I fratelli Pierozzi e Fiorini tifosi al Maracanà

FirenzeViola.it

Niccolò ed Edoardo Pierozzi, i gemelli della Fiorentina che nella stagione scorsa sono stati in prestito alla Salernitana e a Cesena, sono in vacanza, con l'altro ex viola Mattia Fiorini, in Brasile. Dopo aver fatto una prima tappa a Miami, la comitiva si è infatti spostata a Rio De Janeiro. E nelle ore scorse non poteva mancare, da appassionati di calcio, una serata allo stadio Maracanà dove si giocava Flamengo-Gremio.