FRIEDKIN, Ormai ad un passo l'acquisizione dell'Everton

© foto di www.imagephotoagency.it

La famiglia Friedkin si prepara ad allargare il suo impero calcistico. Stando a quanto riporta Sky Sports News, Dan Friedkin a breve non sarà più solo il proprietario Roma. Le mire espansionistiche dell'imprenditore statunitense lo hanno portato a guardare con interesse un altro top campionato europeo come la Premier League, trovando alla fine un club da poter acquistare: l'Everton, alle prese con un periodo poco brillante sia sul piano sportivo che societario. La scorsa settimana, Friedkin ha presentato un'offerta al patron dei Toffees Farhad Moshiri che nel giro di qualche giorno è stata accettata. Mancano dunque gli ultimi dettagli per il definitivo passaggio di testimone trai due uomini d'affari: si può chiudere in 48 ore.

Mossa importante per Friedkin, che ha un patrimonio stimato di 6,1 miliardi di dollari (4,8 miliardi di sterline) e che nel 2020 ha deciso di tentare l'avventura nel calcio europeo acquistando la Roma. Da capire ora non ci saranno scossoni dell'ultimo minuto e come cambierà la storia dell'Everton, che da ormai diversi anni vive stagioni in cui la paura di retrocedere in Championship è maggiore rispetto alla speranza di qualificarsi per una coppa europea o addirittura di alzare al cielo un trofeo.