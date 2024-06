EURO 24, Ecco la lista dei giocatori con più presenze

L'attesa è finita, la rassegna internazionale di Euro 24 sta per partire in Germania. Stasera, infatti, i padroni di casa dovranno rispettare i favori del pronostico e del fattore campo contro la Scozia. Domani sarà il turno degli azzurri di Luciano Spalletti, che proveranno fin dal primo match contro l'Albania. È un gruppo, quello tricolore, che porta molte novità in termini di convocazioni rispetto alla squadra che uscì vittoriosa a Wembley.

Transfermarkt.it ha stilato una classifica speciale che ci mostra i giocatori con il record di presenze nella competizione. Il podio parla portoghese con Ronaldo, alle porte del suo sesto europeo, è pronto ad aggiungere presenze e staccare ancor più i suoi compagni di nazionale, con 25 presenze contro le 19 di Pepe, anch'egli convocato. I primi italiani sono Bonucci, fermo a 18 gare, una in meno del terzo classificato Moutinho, e distaccati ci sono Buffon e Chiellini, fermi a 17 presenze.