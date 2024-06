SKY, Primi contatti Viola-Milan per Tommaso Pobega

FirenzeViola.it

In attesa di capire cosa farà Giacomo Bonaventura, la Fiorentina si sta guardando attorno. Come spiega in questi minuti l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, il club viola ha avviato i contatti con il Milan per Tommaso Pobega. Classe 1999, il centrocampista rossonero non è riuscito a trovare molto spazio con Stefano Pioli in questa ultima stagione. Sono solo 15 infatti le presenze tra Serie A e Champions League, quasi la metà di partite giocate rispetto all'annata precedente, quando riuscì a collezionare 28 presenze con anche 3 gol a referto.