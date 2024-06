MAXIME LOPEZ E L'ASSE SASSUOLO-FIRENZE: IPOTESI DOPPIO AFFARE

FirenzeViola.it

La Fiorentina sta lavorando alla punta del futuro, contestualmente però dovrà risolvere le situazioni interne. Sta per scadere il contratto di molti giocatori arrivati con la formula del prestito, quindi la dirigenza si vuole organizzare per capire quali elementi possano fare al caso del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Un profilo che, alle condizioni attuali, non proseguirà la sua avventura a Firenze è quello di Maxime Lopez (scadeva oggi la possibilità di esercitarne il riscatto).

Da qui l'ipotesi che la Fiorentina prospetti una riformulazione al Sassuolo, detentore del cartellino del classe '97 francese. Tanto per cominciare ricordiamo che l'accordo stipulato un anno fa prevedeva che i viola versassero nelle casse dei neroverdi 1 milione per il prestito oneroso, più eventuali 9 di riscatto. La società toscana avrebbe richiesto volentieri a Giovanni Carnevali un maxi sconto, non trovando con ogni probabilità l'approvazione della controparte.

Dall'Emilia Romagna sono chiari: la necessità di vendere è evidente, ma senza svendere. Ecco perché non è da escludere che il ds Daniele Pradè proponga al Sassuolo di inserire nel pacchetto un doppio affare, per riprendere Maxime Lopez e chiudere un nuovo innesto, considerando che i neroverdi dispongono di tanti giocatori che interessano alla Fiorentina, come Andrea Pinamonti, Daniel Boloca, oppure Kristian Thorstvedt. Resta da capire la fattibilità.