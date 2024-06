PIEROZZI, Anche il Palermo sulle tracce del terzino viola

FirenzeViola.it

Sulla fascia destra si muove il mercato in uscita per la Fiorentina.

Su Niccolò Pierozzi non c'è soltanto la Salernitana sulle sue tracce. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sul terzino classe 2001 si sarebbe mosso un altro club di Serie B: il Palermo (squadra dove ha giocato, seppur per poco, il fratello Edoardo). La società rosanero avrebbe infatti preso informazioni su Pierozzi che potrebbe presto ritornare in prestito vista la concorrenza sulla destra rappresentata da Dodo e Kayode.