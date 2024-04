LO MONACO A RFV, Palladino adatto ai Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Pietro Lo Monaco a Radio FirenzeViola

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", iniziando da una riflessione su Palladino, possibile prossimo allenatore della Fiorentina: "E' un profilo che si identifica perfettamente su quelle che possono essere le ambizioni della società viola. A Monza ha fatto una grande esperienza, dimostrando le sue qualità e le sue capacità di esprimere calcio di livello, riuscendo a valorizzare la rosa che ha avuto a disposizione. Basti pensare che ha avuto il coraggio di mettere in campo un 2005 come Valentin Carboni. Si propone come uno dei migliori tecnici emergenti. D'altra parte troverebbe un terreno fertile: la Fiorentina ha qualità e ha un modo di giocare preciso".

Ancora su Palladino e sulla sua esperienza con Adriano Galliani: "La vicinanza ad un grande dirigente come Galliani ha certamente aiutato Palladino. Il compito di un buon dirigente - oltre a migliorare i giocatori - è anche quello di migliorare il proprio allenatore, soprattutto quando si sceglie un tecnico giovane. Palladino non ha fatto grande fatica a fare quello che sta facendo, perché anche da giocatore era molto intelligente. Come del resto lo era Italiano".

Su Pradè: "La Fiorentina con il terribile lutto che ha subito ha dovuto sopperire alla mancanza di un ruolo. Penso che Daniele abbia la capacità di fare un ruolo come quello del Direttore Generale, perché ha esperienza e conoscenza. Dovrebbe essere affiancato da un Direttore Sportivo "da campo", come può essere Burdisso oppure un'altra figura".

