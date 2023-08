JOVIC, Nuovi contatti con la Stella Rossa: il punto

Fonte: di Dimitri Conti

Come aveva raccontato FV alla fine di luglio, Luka Jovic continua ad essere nel mirino della Stella Rossa di Belgrado. I serbi vogliono riportare a casa l'attaccante viola, sfruttando anche l'accesso diretto ai gironi di Champions League, garanzia di almeno sei partite nella massima vetrina internazionale per club. La Stella Rossa ci proverà: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza della Stella Rossa e l’entourage di Jovic per trovare una quadratura economica e un’offerta da presentare alla Fiorentina.