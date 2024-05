POCHESCI A RFV, Non capisco l'addio ACF-Italiano

FirenzeViola.it

L'allenatore Sandro Pocheschi ha parlato oggi al 'Viola Weekend' in diretta su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Comincio da Claudio Ranieri: secondo me il calcio italiano dovrebbe fargli una statua. Per la Fiorentina invece, l'Europa League dipende tutto dalla Roma. Per quanto riguarda Italiano invece è stato giusto dargli fiducia e l'ho sempre detto. Non capisco perché ci debba essere un divorzio. Se poi lui ha in mano una piazza come il Napoli, per fare un nome a caso, allora deve essere la società viola a proporgli un progetto importante: Firenze è una piazza che non può combattere per il quinto-sesto o settimo posto, è una città di calcio con grande passione e bisognerebbe cominciare a pensare a qualcosa di più grande. Se lo fa l'Atalanta, non capisco perché non possa farlo anche la Fiorentina che ha peraltro uno dei centri sportivi più belli d'Europa. Mi auguro che i dirigenti prevedano un progetto tecnico vincente".

Napoli è una piazza complicata per tutti...

"Sì ma una possibilità come il Napoli per uno che ha fatto la gavetta come Italiano sarebbe un salto importante".

E la Conference?

"Vincere trofei è difficilissimo. Nel caso Italiano vincesse la Conference bisognerebbe dirgli qualcosa in più di grazie".

