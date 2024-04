TIFOSI, Col Genoa attesi in 21mila, col Plzen solo 8mila

Fonte: Luciana Magistrato

La Fiorentina, dopo le trasferte di Torino e Plzen, giocherà al Franchi con il Genoa lunedì e con il Viktoria Plzen giovedì. Già partite le prevendite che per ora non hanno grandi numeri. Con il Genoa, a tre giorni dall'appuntamento, sono previsti 21mila tifosi con circa 1500 sostenitori attesi nel settore ospiti da Genova.

Per giovedì, dunque a quasi una settimana dalla gara, i numeri sono molto più bassi e non all'altezza ancora di un quarto di finale europeo, appena 8mila. Ma certo con sette giorni a disposizione c'è tutto il tempo per l'acquisto dei biglietti.