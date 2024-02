IND FV., Viola, solo domani a Bologna: notte a casa

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

Novità in casa Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, al contrario di quanto avviene di solito, la squadra di Vincenzo Italiano non partirà per Bologna questa sera ma lo farà solo nella giornata di domani, con i giocatori che questa sera non effettueranno un ritiro al Viola Park ma potranno passare la notte con le rispettive famiglie, a casa. Anche per questo la Fiorentina ha scelto di non diramare la lista convocati, che sarà comunicata domani, giorno del match al Dall'Ara contro gli emiliani.