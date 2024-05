OLYMPIACOS, Rimonta con Jovetic e tiene l'Europa

FirenzeViola.it

Nell'ultimo turno della fase playoff della Super League greca, l'Olympiacos rimonta due gol al Panathinaikos (degli ex Vitor Hugo e Dragowski rimasti in panchina) e pareggia per 2-2 grazie ad un trascinante Jovetic, l'ex viola che sarà rivale della Fiorentina nella finale di Conference di Atene il 29 maggio. Bakasetas porta in vantaggio i padroni di casa del Panathinaikos nel recupero del primo tempo poi Bernard arrotonda al 59'. Ma l'Olympiacos non ci sta e i cambi danno presto i loro frutti: in particolare Jovetic prima serve la palla che Podence con uno slalom mette in rete al 73', poi completa la rimonta con un bel gol di testa all'81'.

L'Olympiacos chiude in dieci per l'espulsione x doppio giallo di Podence. L'arbitro dà 11 minuti di recupero ma il risultato non cambia e l'Olympiacos, in attesa della finale di Conference, si assicura la competizione europea anche per la prossima stagione (la Grecia ha solo tre posti). Gli altri due sono per il Paok che vince lo scudetto e va in Champions e il grande deluso AEK superato alla penultima giornata e che dunque, secondo, dovrà accontentarsi della Conference.