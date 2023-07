PAZZA IDEA JOVIC PER LA STELLA ROSSA

FirenzeViola.it

La partita di ieri sera poteva e doveva avere un esito diverso nella testa della Fiorentina, l'amichevole del Marakana si è conclusa con un pesante 5-0 a favore della Stella Rossa che ha lasciato un po' di amarezza. Più di tutti probabilmente in Luka Jovic, grande protagonista del pre-partita con tanto di consegna della sua maglia numero 9 da parte del club serbo biancorosso.

Rimasto in campo soltanto nel pessimo primo tempo della Fiorentina, a livello collettivo e senza davvero nessuno da salvare, la partita di Jovic è però finita all'intervallo, con il rammarico di non aver avuto neanche mezza occasione per provare a lasciare il segno in quello stadio che lo stava acclamando ad ogni singolo tocco del pallone. Jovic, tra l'altro, si è fermato a Belgrado.

Proprio la serata di ieri potrebbe giocare un ruolo importante per un intreccio di mercato: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, infatti, la Stella Rossa nel mese di agosto ha l'intenzione di andare all'assalto sul suo ex centravanti, i serbi proveranno a riportare a casa Luka Jovic sfruttando anche l'accesso diretto ai gironi di Champions League, garanzia di almeno sei partite nella massima vetrina internazionale per club. Da capire come ed eventualmente a quali condizioni, ma la pazza idea Jovic sta prendendo vita.