ASTORI, Udienza del secondo filone al 5 luglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stata fissata al 5 luglio l'udienza del secondo filone del processo per la morte dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori, in cui sono imputati i tre medici Giorgio Galanti, Pietro Amedeo Modesti e Laura Toncelli, accusati di aver prodotto un falso certificato dopo la morte del giocatore. In particolare Galanti e Toncelli devono rispondere di falso, Modesti di distruzione di atto vero. Secondo l'ipotesi accusatoria i tre, a vario titolo, infatti, avrebbero contribuito alla presunta falsificazione di un certificato medico per un esame a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. Proprio in quell'occasione verranno sentiti gli imputati anche se potrebbe essere fissata un'altra data per le richieste del pubblico ministero e della difesa.

Il professor Giorgio Galanti, nel 2018 responsabile sanitario della Fiorentina, è stato condannato anche nel processo principale ad un anno (pena sospesa) per omicidio colposo, al quale sono estranei gli altri due. Contro la sentenza è stato proposto appello, la cui udienza è fissata per il 28 maggio.