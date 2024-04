COMMISSO, Segue gara da States, il ritorno a fine mese

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il presidente Rocco Commisso guarderà la partita di domani di Conference dalla tv, come fa ogni volta che c'è una gara della sua Fiorentina e non può assistere dal vivo. A maggior ragione vuole essere presente, pur a distanza, per complimentarsi o confortare poi la squadra. Per rivedere il dirigente viola allo stadio occorrerà aspettare fine mese, secondo quanto appreso da Firenzeviola.

A meno di sorprese (il presidente cambia spesso i programmi) infatti il presidente dovrebbe tornare dopo le gare di ritorno delle due competizioni, sperando di poter poi seguire di persona le semifinali e l'eventuale finale, in un finale di stagione ancora tutto da vivere. Maggio sarà anche il momento giusto per fissare obiettivi futuri e in base a quelli le scelte sugli uomini, con Commisso che di sicuro proverà a convincere Italiano a scrivere nuove pagine di storia viola ancora insieme.