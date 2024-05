TMW, Fiorentina: in rialzo le quotazioni di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fino a mercoledì sera tutte le attenzioni della Fiorentina saranno rivolte alla finale di Conference League contro l'Olympiacos. La dirgenza viola però sta già lavorando per programmare la prossima stagione, in modo particolare i gigliati sono alla ricerca di un sostituto di Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano infatti, a prescidere dal risultato della finale di Atene, dovrebbe salutare Firenze al termine della stagione. Questo nonostante in caso di vittoria scatterebbe il rinnovo automatico tra l'ex allenatore dello Spezia e la Fiorentina in virtù della qualificazione alla prossima Europa League.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il club gigliato avrebbe riattivato i contatti con Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza è ormai da tempo nel mirino dei viola e adesso le sue quotazion i sembrano in risalita. Resta sullo sfondo, in attesa di una chiamata, Alberto Aquilani. L'ex centrocampista romano nei prossimi giorni parlerà con il Pisa, ma al momento in pole position per il post Italiano sembra esserci Raffaele Palladino.