REPUBBLICA, Rigori: turn over viola dal dischetto

L'edizione odierna de La Repubblica(Firenze) fa il punto della situazione riguardo al tema rigori, molto attuale in questi giorni, ma in generale in questa stagione, in casa Fiorentina. I viola, come scrive il quotidiano toscano, si è inventata il turn over sui rigori. In principio a causa dei problemi fisici che avevano costretto Nico ai box, poi è stata una scelta deliberata. A Brugge la responsabilità se l'è presa Beltran, a Cagliari invece, con Nico e lo stesso Beltran in campo, dal dischetto è andato Arthur. Nel corso dei 90 regolamentari, sono addirittura i rigoristi che si sono alternati nella stagione viola.

5 centri e due errori, contro Inter e Lazio, per Nico, Zero sbavature per Beltran, Sottil, Nzola e Arthur, mentre sbagli pesanti sono stati quelli di Ikonè in Supercoppa contro il Napoli, di Biraghi contro la Roma e di Bonaventura a Reggio Emilia. In vista della finale sembra che il podio dei tiratori sia composto da Nico, Arthur e Beltran. I tre proveranno i penalty e poi di comune accordo verrà scelto chi far calciare.