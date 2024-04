DI LIVIO, Per sostituire Italiano andrei su Juric

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Sportitalia l'ex giocatore viola Angelo Di Livio ha parlato di Fiorentina, iniziando da una considerazione sull'attacco: "Come mai l'attacco fa così tanta fatica? Questa è una bella domanda, che ci facciamo tutti. Davvero non lo so, è difficile. Alla Fiorentina è mancato sempre un bomber da 15 gol, però prendi Belotti e non segna, hai Nzola che non segna, Beltran idem, quindi c’è un problema. Probabilmente tecnico-tattico secondo me, un piano che non coinvolge appieno gli attaccanti a questo punto. Forse la Fiorentina è abituata ad andare sempre sugli esterni e non verticalizza mai sull’attaccante”.

Su chi vedrebbe come prossimo allenatore: "Juric, a me piace moltissimo. E’ un nome che non è mai stato fatto, però se tu mi fai questa domanda io ti dico lui: spesso sottovalutato, però a me piace”.