COPPA ITALIA, La Juventus soffre ma è la prima finalista

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Castellanos spaventa la Juve con una doppietta ma i bianconeri volano in finale con un gol di Milik all'83': 2-1 il risultato finale all'Olimpico che in virtù del 2-0 bianconero a Torino vale la qualificazione della squadra di Allegri. La Lazio esce a testa alta, avendo provato il tutto per tutto. Castellanos con un gol al 12' e al 49', sempre su assist di Luis Alberto, aveva infatti rimesso tutto in discussione pareggiando lo 0-2 dell'andata, riaprendo la qualificazione. Poi i cambi di Allegri hanno fatto la differenza, con Weah (assist) e Milik (gol) che nel finale di gara decidono, dopo che Vlahovic non aveva sfruttato le poche occasioni avute (nel primo tempo bravo invece Mandas a negargli il gol).

In finale non ci sarà il centrocampista Locatelli che, già in diffida, è stato ammonito. La Juventus domani sera aspetterà la vincente tra Atalanta e Fiorentina che sarà la seconda finalista della Coppa Italia, il 15 maggio all'Olimpico.