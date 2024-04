COMMISSO, Viola in vendita? A Firenze smentiscono

NOTIZIE DI FV TOP FV, COL PLZEN IL MIGLIORE È KOUAMÉ. NICO TERZO Con il 39,45% dei voti i lettori di FirenzeViola.it premiano Christian Kouamé come migliore in campo della sfida di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. L’ivoriano ha dato tantissimo dal punto di vista della generosità e della grinta, e per... Con il 39,45% dei voti i lettori di FirenzeViola.it premiano Christian Kouamé come migliore in campo della sfida di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. L’ivoriano ha dato tantissimo dal punto di vista della generosità e della grinta, e per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi