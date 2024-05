C. CONTI, Spero di gioire come ha fatto l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il conduttore Rai, Carlo Conti, ha parlato al TGR Rai Toscana iniziando con il commento della prossima conduzione di Sanremo che sarà lui a condurre: "Ho sentito grande affetto soprattutto del pubblico toscano, è la forza più grande. Poi molti messaggini! Non ne ho ricevuti così tanti nemmeno quando è nato mio figlio. La mia preoccupazione di avere sempre l'orecchio moderno per soddisfare il pubblico di oggi".

C'è un messaggio che sente di mandare alle persone che l'hanno fermata per strada?

"Mi raccomando, statemi vicino e fatemi sentire il vostro affetto come fate da tanto tempo a questa parte".

Italiano in conferenza ha detto che il suo sogno è di far gioire Firenze con i suoi giocatori.

"Il mio sogno è lo stesso, anche nel gioire come ha fatto la bellissima l'Atalanta dopo la sua belissima partita. Immagino la gioia della città di Bergamo: mi piacerebbe vivere questa gioia con la mia famiglia e con la città intera".