ALEXANDER SORLOTH, IL GIGANTE NORVEGESE È L'ULTIMA IDEA VIOLA PER L'ATTACCO

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come ormai noto da tempo, il mercato estivo della Fiorentina ruoterà intorno alla ricerca di un centravanti che possa segnare con continuità. La punta, come sottolineato anche dal Direttore Sportivo Daniele Pradé nella conferenza stampa al Viola Park in cui fu annunciato Raffaele Palladino, è il principale obiettivo dei dirigenti gigliati.

I nomi, rimanendo in Italia, al momento più gettonati sulle frequenze di radio mercato sono quelli di Mateo Retegui e di Lorenzo Lucca. Se invece ci spostiamo all'estero tante sono le piste battute dagli uomini di mercato viola e, tra i vari Mateta e Pavlidis, l'ultima idea, ancora in fase di valutazione, porterebbe all'attaccante norvegese alto 195 cm del Villareal Alexander Sorloth.

DAGLI INIZI IN NORVEGIA ALLA RIBALTA IN TURCHIA

Nato a Trondheim nel dicembre del 1995(29 anni da compiere), Sorloth ha iniziato la sua carriera professionistica tra le file del Rosenborg, formazione della sua città natale, a neanche vent'anni. Passato nell'estate del 2015 in prestito al Bodo Glimt, in maglia giallonera si fa notare realizzando 14 reti in 29 partite tra campionato e coppa. Dopo due stagioni in chiaro scuro in Olanda con la maglia del Groningen, Sorloth si rilancia in Danimarca, dove vince il campionato con il Midtjylland.

Un successo che lo porta nel gennaio del 2018 in Inghilterra, al Crystal Palace, per 16 milioni di Euro. La prima grande occasione però non viene sfruttata dal numero 9 norvegese che, dopo un prestito al Gent in Belgio, torna alla ribalta in Turchia con la maglia del Trabzonspor. In una stagione(2019-2020) il centravanti classe 1995 vince il titolo di capocannoniere sia in coppa, segnando oltretutto in finale e regalando il successo con un gol e un assist al club di Trebisonda, che in campionato, per un totale di 33 gol e 11 assist in 49 partite.

DAL LIPSIA ALLA SPAGNA

Le sue caratteristiche di attaccante strutturato fisicamente, grazie ai suoi 195 cm di altezza per 90 Kg di peso, e forte di testa, ma dotato anche di buone capacità tecniche, soprattutto con il piede mancino, ne fanno l'identikit perfetto per diventare il nuovo attaccante del Lipsia. Il club di proprietà del marchio Red Bull, da anni scopritore di talenti, acquista il centravanti norvegese per 20 milioni di Euro nel settembre del 2020.

Dopo una stagione tra luci e ombre in Germania, la società tedesca lo gira in prestito oneroso per due anni alla Real Sociedad. A San Sebastian trova la sua dimensione e alla seconda stagione nei Paesi Baschi, la 2022-2023, realizza 12 gol in 34 gare di campionato. L'estate scorsa a puntare su di lui è il Villareal, che si aggiudica le sue prestazioni per 10 milioni di Euro. Un investimento azzeccato visto che Sorloth ha segnato 23 gol, meglio di lui solo l'ucraino del Girona Artem Dovbyk con 24, in 34 gare di campionato.

Il Submarino Amarillo il prossimo anno non farà le coppe, essendo arrivato ottavo in campionato, e potrebbe far partire il suo centravanti. La Fiorentina, viste le caratteristiche tecnico-fisiche del norvegese congeniali al gioco di Palladino, ci sta pensando, anche se il prezzo, così come per Retegui, non dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni di Euro.