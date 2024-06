MILENKOVIC, Alle 21:00 l'esordio contro l'Inghilterra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'esordio, vincente, dell'Italia ieri sera contro l'Albania, oggi alle 21:00 inizia l'Europeo anche per il primo dei due calciatori viola impegnati in Germania. All'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen la Serbia di Nikola Milenkovic affronterà l'Inghilterra in un match valido per la classifica del girone C. Oltre ai balcanici e ai britannici il terzo raggruppamento vede coinvolte anche Slovenia e Danimarca che si sfideranno sempre oggi alle 18:00. Per il numero 4 gigliato sarà un esordio complicato visto che dalle sue parti agirà il centravanti del Bayern Monaco Hurry Kane.

Primo match complicato anche per l'altro calciatore della Fiorentina, Antonin Barak. Il trequartista gigliato con la sua Repubblica Ceca affronterà martedì sera alle 21:00 il Portogallo.