BARAK, Sottotono in Serie A ma decisivo in Conference

Antonin Barak sta cercando di ritagliarsi uno spazio da protagonista in questo finale di stagione. Ieri a Salerno è stato schierato per la prima volta come attaccante, una prestazione incolore del giocatore ceco che è migliorata nei minuti finali con l'ingresso in campo di Kouame, con cui Barak per 17 minuti è tornato nel suo ruolo di trequartista, prima di essere sostituito all'87' per Milenkovic. Sono 16 finora le presenze in questa Serie A di cui 4 dal primo minuto e un solo gol all'attivo nel 5-1 contro il Frosinone. In Conference però Barak ha collezionato 8 presenze e 3 gol, due dei quali decisivi nel passaggio del turno contro il Maccabi Haifa.

Ad oggi, l'ex Verona parte dietro nelle gerarchie visto che Beltran e Bonaventura danno maggiori sicurezze nel ruolo di trequartista. Nonostante ciò, rimane un'ottima pedina da utilizzare a partita in corso, nella speranza che possa risultare decisivo come quest'anno contro il Maccabi e soprattutto come la scorsa stagione a Basilea dove, grazie al suo gol, la Fiorentina arrivò in finale a Praga.