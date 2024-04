BARAK, Rapina fallita a casa sua giovedì: cos'è successo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È stato Antonin Barak il calciatore vittima di una rapina in casa sventata mentre il giocatore era impegnato al Franchi per Fiorentina-Viktoria Plzen. La serata di giovedì ha regalato un bello spavento al calciatore ceco e alla famiglia. Sfruttando il momento, due uomini a volto coperto si sono introdotti nell'abitazione di Barak dopo le 19 di giovedì sera ma, dopo aver forzato la porta finestra, si sono dati alla fuga una volta sopraggiunto un vicino.

Il centrocampista è stato avvertito dell'accaduto al termine della gara ed è subito tornato a casa. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare i due ladri che, comunque, non hanno fatto in tempo a portar via nulla dall'abitazione.