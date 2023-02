FINALE AMARO PER LE RAGAZZE VIOLA IN REGULAR SEASON. VINCE L’INTER IN RIMONTA. SPIEGHIAMO LE DUE POULE

Finale di stagione deludente per la Fiorentina Femminile che scivola al quinto posto nella classifica finale. A Interello, le ragazze di Patrizia Panico hanno nuovamente dimostrato un evidente “mal di grandi”. Salvo la vittoria al Vismara col Milan alla prima giornata e il pareggio interno proprio contro le nerazzurre di Rita Guarino, le gigliate non sono mai riuscite a battere una delle grandi del campionato. Non solo, in alcune di queste partite, la squadra viola è scesa in campo senza quel carattere che ha invece contraddistinto tutte le vittorie ottenute contro le ultime cinque della classe (senza sbagliarne una). Ma ora non c’è tempo per riflettere e capire quali siano i problemi che affliggono la tempra della squadra femminile. Tra due settimane inizia la seconda parte di questa inedita stagione. Serve correre subito ai ripari e cercare quella scossa psicologica e morale per evitare, al termine della poule scudetto, di ritrovarsi con l’anonimato del quinto posto.

Se guardiamo quanto accaduto al centro sportivo Suning nel pomeriggio di sabato scorso, forse qualche rimpianto la Fiorentina lo ha. Gli impegni con le Nazionali hanno costretto l’allenatrice Panico a rivedere alcune scelte lasciando in disparte elementi che con l’Inter sarebbero stati maggiormente utili e determinanti. Tuttavia, nonostante la formazione rimaneggiata, la Fiorentina è scesa in campo con un buon piglio e, al quarto d’ora, è passata in vantaggio grazie ad un goal di Vero Boquete servita al meglio da Mijatovic. La rete ospite scuote l’Inter Women che si riversa in avanti e trova un uno-due devastante per merito di Tabitha Chawinga. In entrambe le marcature l’attaccante nata in Malawi e capocannoniera del campionato porta letteralmente a spasso una confusa difesa viola ritrovandosi poi a tu per tu con Schroffenegger e battendola in entrambe le occasioni. A fine primo tempo l’Inter ha confezionato la rimonta.

Nella ripresa il canovaccio non sembra cambiare ma le nerazzurre peccano un po’ di precisione. La Fiorentina mostra segnali di risveglio e sfiora il pareggio con l’ungherese Kajan, subentrata, che si fa ipnotizzare dal portiere interista dopo un contropiede gestito alla perfezione. All’ottantaseiesimo l’Inter Women cala il tris con un colpo di testa della capitana Lisa Alborghetti e chiude la pratica. Milanesi che scavalcano in classifica proprio la Fiorentina che ventiquattro ore dopo subisce il controsorpasso anche del Milan vittorioso sul Como scivolando così al quinto posto in classifica.

Regular season chiusa, dunque spazio alle due poule ideate dalla Federazione per consentire alle calciatrici di giocare il maggior numero di gare possibili. Ma, alla lunga, questo format ha riscosso più critiche che consensi. Difficilmente verrà variato in vista della prossima stagione, ma è inevitabile che la Serie A dovrà nuovamente cambiare volto per la stagione 2024-2025. Oggi sarà sorteggiato il calendario dei due mini tornei. Si riparte dallo stesso numero di punti messi insieme fino ad ora. La poule scudetto prevedrà ulteriore due confronti tra tutte le prima cinque squadre della classifica. In sostanza: la Fiorentina dovrà rigiocare due volte con Inter, Milan, Roma e Juventus. Al termine di queste ulteriori gare si valuteranno i punti finali ottenuti. Chi è in testa vincerà lo scudetto ed andrà in Uefa Women’s Champions League assieme alla seconda, le altre invece potranno già indire il “rompete le righe” aspettando il Mondiale d’Oceania. Programma speculare per la poule salvezza con un’unica variazione: l’ultima subirà la retrocessione diretta in Serie B (con la prima del torneo cadetto che salirà in A), mentre la penultima giocherà uno spareggio, con andata e ritorno, con la seconda classificata del campionato di B. Se vincerà la compagine del massimo torneo allora sarà salva. Viceversa retrocederà a sua volta consentendo alla seconda forza del campionato cadetto di vivere l’esperienza della Serie A Femminile.