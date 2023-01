DODÒ INGENUO, JOVIC E IKONE NON CI SONO, TERRACCIANO INCERTO

TERRACCIANO - Prima respinta su un tiro da fuori di Zalewski, più incerto sul tiro di Dybala che vale il vantaggio giallorosso. Seppure ci sia la deviazione di Milenkovic sembra mancare reattività su una conclusione sì forte ma centrale. Parziale riscatto nei primi minuti del secondo tempo su Celik e poi su Abraham, fino al secondo gol al passivo. Incerto, 5,5

DODÒ - Ammonito nei primi minuti per un intervento ingenuo concede il bis a metà del primo tempo rimediando l’espulsione. Ingenuo, 4,5

MILENKOVIC - Puntuale in chiusura su Abraham allontana un brutto pallone intorno al ventesimo. Poi derò sposta il tiro di Dybala beffando Terracciano ma soprattutto pecca sul raddoppio dell’argentino, anche se nel finale sfiora il gol, 5,5

IGOR - Un’incertezza iniziale in un primo tempo così così. Non sale di tono nella ripresa rimediando anche il giallo fino all'azione del raddoppio propiziata da Abraham, 5,5

BIRAGHI - Primo tempo adeguato poi nei primi minuti del secondo scivola pericolosamente liberando Dybala al limite. Poca precisione anche dalla bandierina, 5,5

AMRABAT - Primo tempo di sostanza, con recuperi e interventi all’altezza oltre all’unico tiro parato da Rui Patricio nel primo tempo. Meno in evidenza in un secondo tempo deludente a livello generale, 6

DUNCAN - Il tempo di entrare nel ritmo partita ed è sacrificato per il rosso di Dodò, 6

Dal 24’pt VENUTI - Limita meglio di altri cercando di dare ordine, 6

IKONÈ - Il duello con Zalewski comincia presto ma anche quando lo prende in consegna Kumbulla va in sofferenza, e anche nell’assistenza alla punta fa mancare il suo apporto come quando ritarda il tocco per Jovic al termine di un buon contropiede. Manca in concretezza, 5

Dal 1’st NICO GONZALEZ - Basta la sua presenza in campo a togliere il sonno ai giallorossi, poi dopo una decina di minuti libera bene Bonaventura. Elettrico, si fa ammonire per una reazione. In generale spicca sugli altri, ma da solo non può bastare, 6

BONAVENTURA - Comincia benino ma quando viene arretrato per via dell’espulsione di Dodò gestisce il male che la Roma tramuta nel vantaggio di Dybala. Non va meglio in avvio di ripresa quando centra Kumbulla su una buona ripartenza. Che non sia serata lo dimostra il retropassaggio killer che la Roma non sfrutta con Abraham, dopo un quarto d’ora nel secondo tempo. Serata no, 5

Dal 40'st CASTROVILLI - S.v.

KOUAMÈ - Parecchi problemi negli appoggi nel primo quarto d’ora. Gioca il secondo tempo da punta centrale provandoci di testa sugli sviluppi di un corner. Pericoloso nel finale manca in generale di precisione, 5,5

JOVIC - Prova a liberarsi di Smalling costringendolo al giallo in avvio ma col passare dei minuti torna nella consueta, preoccupante, ombra, 5

Dal 1’st BARAK - Non entra in partita, 5,5

ITALIANO - Formazione praticamente obbligata così come obbligato diventa il cambio Venuti-Duncan dopo l’espulsione di Dodò che inevitabilmente condiziona la partita. Dopo l’intervallo richiama Ikonè e Jovic e prova Nico insieme a Barak spostando Kouamè al centro dell’attacco ma stasera le pecche sono quelle di sempre e l’inferiorità numerica sposta troppo gli equilibri, 5,5