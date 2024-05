BIGICA, Contro la Fiorentina va vinta in tutti i modi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo Primavera esce sconfitto dal Petroio di Vinci per mano dell’Empoli. Non basta l’iniziale vantaggio di Kumi: i toscani, aiutati dalla superiorità numerica per tutta la partita, rispondono con una tripletta di Giacomo Corona e portano a casa i tre punti. Questo il commento a caldo di mister Emiliano Bigica: “Abbiamo preso dei gol in momenti topici della gara, ma la squadra ha sempre reagito e tenuto bene il campo, non facendo vedere l’inferiorità numerica. Ai miei ragazzi ho fatto i complimenti. Nel momento in cui ho fatto un cambio più offensivo abbiamo preso il terzo gol.

Ci mancano ancora due partite: dobbiamo cercare di fare il massimo per vedere alla fine cosa succede. La squadra è viva e questa è la cosa che mi preme di più: abbiamo giocato in inferiorità numerica per 90 minuti, con una temperatura così calda. Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo? Sì, è per questo che sono contento. Ognuno ha lottato per il compagno: ho visto un gruppo che ha in testa un obiettivo. Abbiamo ancora la possibilità di raggiungerlo. Cerchiamo di recuperare più energie nervose e fisiche possibili in vista della partita di domenica, che ovviamente andrà vinta in tutti i modi”.