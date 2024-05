ITALIANO, Il suo agente è a Firenze: il motivo

FirenzeViola.it

L’agente di Vincenzo Italiano, Fali Ramadani, da alcuni giorni in Italia, in queste ore è a Firenze, secondo quanto appreso da FirenzeViola, in un noto hotel del capoluogo toscano, accompagnato da un avvocato della sua agenzia. Il super agente aveva in agenda alcuni appuntamenti con dei collaboratori fiorentini ma non è escluso ovviamente che abbia approfittato della tappa a Firenze per fare il punto sul futuro del tecnico viola e dell'altro suo assistito viola, Nikola Milenkovic.