NARDELLA, Vorrei dividere i costi Franchi con ACF

Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze, ha parlato del restyling dello stadio Artemio Franchi ai microfoni di Lady Radio: "Sono fiducioso anche perché il governo restituirà a Firenze i 50 milioni" inizialmente definanziati e "queste risorse saranno usate per una serie di opere in città, dalle scuole alle aree verdi, in accordo con i ministeri, in modo da liberare altrettante risorse da mettere proprio sullo stadio. Non smetto di rinunciare all'idea che ci possa essere accordo con la Fiorentina in base al quale la cifra complessiva che manca per finire tutti i lavori possa essere suddivisa in parti uguali tra istituzioni pubbliche e società viola.

Sarebbe un grande passo in avanti, io confido ancora in questa soluzione".Il candidato in quota Partito Democratico alle prossime elezioni per il Parlamento Europeo ha poi ribadito: "I lavori sono iniziati e entreranno in una fase più intensa entro le prossime due settimane. Entro breve inizieremo a vedere molti operai al lavoro".