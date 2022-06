INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PIATEK, CONTATTI IN CORSO: MANCA LA QUADRA Fiorentina-Hertha Berlino, ancora niente di deciso sulla prossima destinazione di Krzysztof Piatek: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, durante la scorsa settimana sono andati in scena una serie di contatti tra il club viola e l'entourage del calciatore polacco... Fiorentina-Hertha Berlino, ancora niente di deciso sulla prossima destinazione di Krzysztof Piatek: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, durante la scorsa settimana sono andati in scena una serie di contatti tra il club viola e l'entourage del calciatore polacco... NOTIZIE DI FV EMRE MOR, RITORNO DI FIAMMA DIFFICILE: ECCO PERCHÉ Nella giornata odierna sulle pagine di FV si è parlato di un possibile ritorno di fiamma della Fiorentina per Emre Mor. Negli scorsi giorni dalla Turchia sono rimbalzate news a proposito di un nuovo interessamento gigliato sul conto del classe '97, però... Nella giornata odierna sulle pagine di FV si è parlato di un possibile ritorno di fiamma della Fiorentina per Emre Mor. Negli scorsi giorni dalla Turchia sono rimbalzate news a proposito di un nuovo interessamento gigliato sul conto del classe '97, però... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi