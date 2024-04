VIOLA, Tra le tre senza espulsioni di questa Serie A

FirenzeViola.it

Come riportato dal portale Transfermarkt.it, la Fiorentina è una delle tre formazioni di questa Serie A a non aver avuto nemmeno un calciatore espulso. Insieme alla squadra di Italiano, tra le squadre impunite, ci sono anche Inter e Empoli. Il premio più "cattivi" del campionato invece lo vince il Milan che guida questa speciale classifica con 6 espulsioni. 5 cartellini rossi poi per Lecce, Verona, Lazio e Udinese.

Transfermarkt.it ha analizzato non solo questa stagione, ma le ultime cinque di Serie A. In questo caso invece i viola sono terzi, insieme al Bologna, con 22 rossi ricevuti. Roma e Verona in questo caso le formazioni che vanno più spesso oltre il limite con 23 espulsioni a testa. Tra le squadre che hanno partecipato almeno a tre edizioni delle ultime cinque di Serie A le formazioni invece più corrette sono Atalanta e Salernitana con 11 cartellini rossi.