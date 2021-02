TORINO, A serio rischio anche la gara con la Lazio

Come comunicato dalla Lega, Torino-Sassuolo in programma domani è stata rinviata al 17 marzo a causa delle preoccupazioni palesate dalla Asl-1 di Torino dopo le 8 positività riscontrate all'interno del gruppo squadra granata.

Oltre alla sfida col Sassuolo, spiega Sky Sport, aleggia grande incertezza anche in merito alla partita in programma martedì 2 marzo fra Lazio e Torino. Nel pomeriggio di oggi la squadra di Nicola con tutto lo staff si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi (il terzo settimanale, ndr): domani intorno all'ora di pranzo arriveranno i risultati e a quel punto si capirà qualcosa in più in merito alla partita con la Lazio. Nel caso in cui non dovessero emergere ulteriori positività, il Torino potrebbe tornare ad allenarsi (per i primi 2 giorni in forma individuale) e quindi preparare la gara dell'Olimpico. Se invece dovessero essere riscontrati nuovi casi allora la partita del 2 marzo sarebbe automaticamente a rischio, soprattutto se i casi dovessero raggiungere le 10 unità (eventualità che permetterebbe direttamente al Torino di chiedere il rinvio).