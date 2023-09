SALANDIN, Spalletti l'uomo giusto per un calcio romantico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Stefano Salandin, intervenuto sulle colonne odierne di Tuttosport, ha commentato così il primo giorno a tinte azzurre del nuovo ct Luciano Spalletti: "L'uomo giusto per un calcio romantico. Luciano Spalletti ha preso molto bene la mira perché è un entusiasta.

E lo ha fatto nel preciso momento in cui la storia di un allenatore ha imboccato il bivio che separa la normalità, pur con vittorie annesse, dal mito (calcistico, si intende) in cui ci si può issare attraverso la Nazionale. Perfettamente a proprio agio nel dress code da comandante tecnico del calcio italiano, Spalletti non ha distillato la propria emozione, che era davvero tanta, ma l’ha sublimata nel racconto debordante di se stesso e della sua visione di calcio".