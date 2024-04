QUI PLZEN, Lungo stop per Sykora: salterà i viola

FirenzeViola.it

Jan Sykora salterà entrambi i match di Conference League, validi per i quarti di finale, contro la Fiorentina. Il calciatore ceco, uscito per un infortunio al ginocchio dopo soli 15 minuti di gioco durante la gara di campioanto contro il Karvina, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Per l'ala rossoblù, che aveva già affrontato la Fiorentina con la maglia dello Slovan LIberec nell'Europa League 2016-2017, la stagione è finita e dovrebbe tornare in campo solo nel prossimo autunno. Questo quanto detto dal portavoce della società ceca Václav Hanzlík: "Purtroppo questa stagione si è conclusa prematuramente per Jan Sykora, che ora ha davanti a sé diversi mesi di recupero.

Probabilemnte tornerà in campo ad autunno della prossima stagione. È sorprendente che un intervento del genere non sia stato riconosciuto con un cartellino. Incrociamo tutti le dita per lui adesso e gli auguriamo forza per il suo ritorno".